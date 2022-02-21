Динамо одержало волевую победу над латвийским клубом

Киевское «Динамо» провело заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Мирчи Луческу одержала волевую победу над латвийским клубом РФШ. После первого тайма «бело-синие» проигрывали 0:1, но во втором забили два гола.
В составе чемпиона Украины забитыми мячами отличились Владислав Ванат и Николай Шапаренко.
Контрольный матч
«Динамо» – РФШ – 2:1
Гол: 0:1 – 21 Мареш, 1:1 – 65 Ванат, 2:1 – 67 Шапаренко
«Динамо»: 1. Бущан – 44. Дубинчак, 25. Забарный, 34. Сирота, 94. Кендзера – 5. Сидорчук (к), 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 14. Де Пена, 15. Цыганков – 41. Беседин.
Источник — Sport.ua
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