Динамо Киев
2 : 1
РФШ
21.02.2022, FT

Динамо одержало волевую победу над латвийским клубом

Команда Мирчи Луческу на мажорной ноте завершила учебно-тренировочные сборы

  • 21.02.2022 12:04
  • 4038 просмотров
  • 12 комментариев
Динамо одержало волевую победу над латвийским клубом
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Мирчи Луческу одержала волевую победу над латвийским клубом РФШ. После первого тайма «бело-синие» проигрывали 0:1, но во втором забили два гола.

В составе чемпиона Украины забитыми мячами отличились Владислав Ванат и Николай Шапаренко.

Контрольный матч

«Динамо» – РФШ – 2:1 
Гол: 0:1 – 21 Мареш, 1:1 – 65 Ванат, 2:1 – 67 Шапаренко

«Динамо»: 1. Бущан – 44. Дубинчак, 25. Забарный, 34. Сирота, 94. Кендзера – 5. Сидорчук (к), 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 14. Де Пена, 15. Цыганков – 41. Беседин.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    FunCat_, 21.02.2022 12:22
    +11
    ___FunnyCat, 21.02.2022 12:12
    Игра позорная,игроки бревна
    Уровень первой лиги сейчас наше динамо
    Тимофеючка ты снова таблетки не выпила перед сном ?
    Ссылка
    online
    .Zport, 21.02.2022 12:53
    +9
    BestOf, 21.02.2022 12:32
    С такой слабой игрой нас опять Ингулец унизит
    Тимофеючка, Динамо Киев обыграли чемпионов Латвии, а вчера мавпы мариупольские сыграли 0-0 с четвертой командой чемпионата Латвии. Как же так?)
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    LFC, 21.02.2022 12:15
    +8
    upl, 21.02.2022 12:11
    Если бы играли с RFS 60 минут, как и Шахтёр, то проиграли бы... А если это пристрелка на Ингулец, то всё отлично. Добивания после ошибок соперника и рикошеты всегда пригодятся,
    вахтер иванов я не пойму тебе по приколу в разных ветках оставлять однотипные посты со всех своих аккаунтов? ты можешь писать с одного или ты думаешь что твой маразм с разных аккаунтов хоть чем то отличается?
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    LFC, 21.02.2022 12:14 (изменен)
    +7
    12 часов тимофеючка уже на работе занимается привычным делом - шифруется под чужие аккаунты вафлючка ты там пальцы не сотри только ставя плюсы себе и смотри ничего не перепутай
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    LFC, 21.02.2022 12:23
    +6
    FunCat_, 21.02.2022 12:22
    Тимофеючка ты снова таблетки не выпила перед сном ?
    У него пять минут назад было -6 - опять пришибленный нарегал новых аккаунтов
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    online
    Муґунот Уух, 21.02.2022 13:29 (изменен)
    +3
    upl, 21.02.2022 12:11
    Если бы играли с RFS 60 минут, как и Шахтёр, то проиграли бы... А если это пристрелка на Ингулец, то всё отлично. Добивания после ошибок соперника и рикошеты всегда пригодятся,
    и к чему этот пук?
    почему нужно играть "каки шахтер"?
    и почему, если бы сыграли "каки шахтер", то проиграми бы? в реальности нет сослагательного наклонения, нет этого самого "бы" - невозможно узнать, что произошло бы при других исходных...
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    online
    kylt_lichnosti, 21.02.2022 13:31
    +1
    Норм. Беседин набирает форму, Ванат забивает.
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    Сергей Ерофеенко, 21.02.2022 13:47
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 12:35
    У тебя на фото твой новый писсуар в Лубнах ?
    Где твой любимый деревянный туалет делся ?
    Пылеголовый, ты опять на ветке Чемпиона Украины? Тебе платят за это или кашей берешь?
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    upl, 21.02.2022 12:11
    -3
    Если бы играли с RFS 60 минут, как и Шахтёр, то проиграли бы... А если это пристрелка на Ингулец, то всё отлично. Добивания после ошибок соперника и рикошеты всегда пригодятся,
    Ссылка
    ___FunnyCat, 21.02.2022 12:12
    -6
    Игра позорная,игроки бревна
    Уровень первой лиги сейчас наше динамо
    Ссылка
    BestOf, 21.02.2022 12:32
    -10
    С такой слабой игрой нас опять Ингулец унизит
    Ссылка
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 12:35
    -12
    FunCat_, 21.02.2022 12:22
    Тимофеючка ты снова таблетки не выпила перед сном ?
    У тебя на фото твой новый писсуар в Лубнах ?
    Где твой любимый деревянный туалет делся ?
    Ссылка
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