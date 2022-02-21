КАРАС: «Луческу заставляет своих футболистов ни под кого не подстраиваться»

Помощник главного тренера «Динамо» подвел итоги учебно-тренировочных сборов киевской команды

  • 21.02.2022 13:49
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КАРАС: «Луческу заставляет своих футболистов ни под кого не подстраиваться»
© ФК Динамо Киев. Эмиль Карас

Ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Эмил Карас после заключительного контрольного матча на сборе в Турции против латвийской РФШ подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона, которая начнется для киевлян 26 февраля матчем с «Ингульцом» (Петрово).

- О минусах в действиях ребят в сегодняшнем матче мы поговорим в раздевалке, Мирча Луческу сделает разбор. Понятно, что проигрывать никому не хочется, и пропущенные мячи нас разочаровывают, но это футбол, нужно принимать это как нашу ошибку, поскольку этот гол случился после нашей потере мяча. Не могу сказать, что мы вернулись в игру, поскольку мы и не выходили из нее: хорошо контролировали мяч и ход поединка, но, повторюсь, допустили несколько грубых ошибок, после которых пропустили гол и несколько опасных атак соперника.

Во втором тайме Луческу внес определенные коррективы, подсказал ребятам, и они стали действовать немного быстрее и точнее. Это, а также проведенные замены привели к тому, что мы забили два мяча, победили и в хорошем настроении завершили этот сбор.

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- Это был первый мяч, который «Динамо» пропустило на этом сборе…
- Потому что мы играли не своими мячами. Во втором тайме, как только поменяли мячи на наши, сразу пошла другая игра, и мы дважды забили своими мячами.

- Уже не первый раз команда играет контрольные матчи на сборах в день возвращения в Киев. С чем связано такое решение тренерского штаба?
- Луческу по-своему видит ситуацию. Он заставляет футболистов играть в любых условиях с любым соперником, ни под кого не подстраиваться, а всегда играть против соперника первым номером, в том числе, и в сложных условиях: после перелета или перед возвращением домой. Другие команды предпочитают этого не делать, но в таких ситуациях виден характер ребят, их способность проявлять себя и справляться с объемом нагрузки. Сложно все время играть против мотивированных соперников – каждые два-три дня нужно выкладываться по-максимуму. Это закаляет их характер, а также является хорошей физической подготовкой, словом, все компоненты футбола в действии.

- Кто выйдет в ближайшем матче с «Ингульцом» на острие атаки?
- Думаю, ответа на этот вопрос сейчас не знает даже сам Луческу. Еще есть 5-6 дней на отдых и подготовку. Сейчас сложно наперед прогнозировать, как будет, учитывая пандемию и прочие обстоятельства. Невозможно спрогнозировать даже то, что будет завтра.

- Какую оценку за сборы можете поставить своим подопечным?
- Оценка за сбор и подготовку в целом будет в конце чемпионата. Она будет зависеть от результата матчей и от занятого места. Мы все хотим добиться большего, побеждать, для этого и тренируемся, готовимся.

Источник — ФК Динамо Киев

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