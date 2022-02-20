Во понедельник, 21-го февраля, состоится заключительный контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит латвийский клуб RFS (полное название — FK Rigas Futbola Skola) из Риги. Встреча начнется в 11:00 по киевскому времени.

После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт Анталии и вернутся в Киев.

Ранее на третьем тренировочной сборе подопечные Луческу разгромили «Инджию» и «Кайрат» со счетом 4:0, одержали победу над «Валмиерой» 2:0 и сыграли вничью с «Пахтакором» 0:0. Всего на сборах «бело-синие» уже провели 14 контрольных поединков, одержав 11 побед и трижды сыграв вничью. Второй сбор команды проходил также в Турции, а первый в Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - РФШ.