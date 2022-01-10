Заря вышла из отпуска: два игрока с коронавирусом, обещают новичков

Команда Виктора Скрипника уже приступила к работе

  • 10.01.2022 15:53
  • 1179 просмотров
  • 1 комментарий
Заря вышла из отпуска: два игрока с коронавирусом, обещают новичков
© zarya-lugansk.com

«Заря» одной из первых команд УПЛ вышла из отпуска и уже приступила к работе.

Сообщается, что пока не тренируются вратарь Никита Шевченко и хавбек Дмитрий Хомченовский, у которых диагностировали коронавирус.

Клуб сообщает, что пока новичков нет, но в ближайшее время планируется подписание новых игроков.

16 января команда Виктора Скрипника отправится на сбор в Турцию.

Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 10.01.2022 16:04
    0
    ...які новачки? ...на викуп іранця грошей не знайшлли, якого одразу можна було б перепродати вдвічі дорожче.... підпишуь зноа якийсь шлак з числа вільних агентів....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности