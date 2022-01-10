Заря вышла из отпуска: два игрока с коронавирусом, обещают новичков

«Заря» одной из первых команд УПЛ вышла из отпуска и уже приступила к работе.
Сообщается, что пока не тренируются вратарь Никита Шевченко и хавбек Дмитрий Хомченовский, у которых диагностировали коронавирус.
Клуб сообщает, что пока новичков нет, но в ближайшее время планируется подписание новых игроков.
16 января команда Виктора Скрипника отправится на сбор в Турцию.
Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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