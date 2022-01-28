Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили

Для «Шахтера» это был уже второй матч на сборах в Турции, а для мариупольцев только первый. Было видно, что горняки явно находятся в лучшей физической форме и матч прошел с их большим игровым преимуществом.
Только в первой половине подопечные Роберто Де Дзерби могли несколько раз отправить мяч в ворота соперников. Особенно близки к этому были Маркос Антонио на 30-й минуте, когда попал в перекладину и Фернандо на 37-й минуте. Здесь мяч угодил в штангу. Также могли отличиться все тот же Фернандо и Матвиенко, но их ударам не хватило точности.
Что касается «Мариуполя», то свой единственный голевой момент они создали на 33-й минуте. По воротам пробивал Свитюха, мяч Трубин отбил, а Гончаруку помешал поразить ворота Маркос Антонио.
Во второй половине встречи «Шахтер» полностью поменял свой состав, продолжая владеть большим преимуществом. В первые минуты после перерыва имели неплохие моменты Майкон и Мораес, однако их ударам не хватило точности. В середине тайма на какой-то период подопечным Остапа Маркевича удалось отодвинуть игру от своих ворот. И все же концовка матча прошла в беспрерывных атаках горняков.
Особенно жарко стало у ворот Гальчука, начиная с 75-й минуты, когда поочередно могли забить мяч Судаков, Тете и Мораес, но мариупольцев выручил их вратарь. Затем Бондарь головой после подачи углового пробил рядом со штангой. И тут же Мораес с двух метров не смог переиграть Гальчука. Еще два момента было у Мудрика, однако и здесь надежно действовал голкипер приазовского клуба.
В итоге голов так и не было. Ничья 0:0.
Товарищеский матч клубов украинской Премьер-Лиги
«Шахтер» (Донецк) - «Мариуполь» (Мариуполь) - 0:0
«Шахтер»: (первый тайм) Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо
(второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук. Во втором тайме на поле вышли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.
Стадион: «Регнум Спорт Центр». Белек (Турция)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Всё-таки не зря Шахтёр запрещает играть арендованным
А этот спарринг не чего не показывает. Кроты могли в благодарность за все эти годы дать и выиграть своему фарму
у Арендупольный Мариуполь - постоянно.
ТАТОТАКЭ
там в обоих случаях Динамо уверенно вело с разницей в 2 мяча. а потом им стало скучно и они на последних минутах начали х**ней страдать. в результате получали гол в свои ворота и нервную концовку
В Мариуполе то ли трава на поле не подстрижена
то ли ляктричество пропало...
Всё-таки не зря Шахтёр запрещает играть арендованным
А этот спарринг не чего не показывает. Кроты могли в благодарность за все эти годы дать и выиграть своему фарму
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