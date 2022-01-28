Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
28.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили

Горняки имели большое игровое преимущество, но не сумели его реализовать

  • 28.01.2022 17:40
  • 608 просмотров
  • 13 комментариев
Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили
© ФК Шахтер

Для «Шахтера» это был уже второй матч на сборах в Турции, а для мариупольцев только первый. Было видно, что горняки явно находятся в лучшей физической форме и матч прошел с их большим игровым преимуществом.

Только в первой половине подопечные Роберто Де Дзерби могли несколько раз отправить мяч в ворота соперников. Особенно близки к этому были Маркос Антонио на 30-й минуте, когда попал в перекладину и Фернандо на 37-й минуте. Здесь мяч угодил в штангу. Также могли отличиться все тот же Фернандо и Матвиенко, но их ударам не хватило точности.

Что касается «Мариуполя», то свой единственный голевой момент они создали на 33-й минуте. По воротам пробивал Свитюха, мяч Трубин отбил, а Гончаруку помешал поразить ворота Маркос Антонио.

Во второй половине встречи «Шахтер» полностью поменял свой состав, продолжая владеть большим преимуществом. В первые минуты после перерыва имели неплохие моменты Майкон и Мораес, однако их ударам не хватило точности. В середине тайма на какой-то период подопечным Остапа Маркевича удалось отодвинуть игру от своих ворот. И все же концовка матча прошла в беспрерывных атаках горняков.

Особенно жарко стало у ворот Гальчука, начиная с 75-й минуты, когда поочередно могли забить мяч Судаков, Тете и Мораес, но мариупольцев выручил их вратарь. Затем Бондарь головой после подачи углового пробил рядом со штангой. И тут же Мораес с двух метров не смог переиграть Гальчука. Еще два момента было у Мудрика, однако и здесь надежно действовал голкипер приазовского клуба.

В итоге голов так и не было. Ничья 0:0.

Товарищеский матч клубов украинской Премьер-Лиги

«Шахтер» (Донецк) - «Мариуполь» (Мариуполь)  - 0:0

«Шахтер»: (первый тайм) Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо

(второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук. Во втором тайме на поле вышли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.

Стадион: «Регнум Спорт Центр». Белек (Турция)

ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fitness2643
    Fitness2643, 28.01.2022 18:09
    +3
    Бразилские танцы удались,.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 17:52
    +3
    Игра была так себе.
    Всё-таки не зря Шахтёр запрещает играть арендованным
    Ссылка
    Frank Pider
    Frank Pider, 28.01.2022 18:04
    +2
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 17:58
    Шахтер не когда не выигрывал у арендупля. Арендупль всегда сливал игры кротам. Нужно правильно расставлять все по своим местам
    А этот спарринг не чего не показывает. Кроты могли в благодарность за все эти годы дать и выиграть своему фарму
    Зато Шахтер постоянно нагибал наше Динамо
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 18:14
    +1
    upl, 28.01.2022 17:47
    У кого повернутся пальцы написать, что Шахтёр всегда выигрывает у Мариуполя?
    у Мариуполя - никогда.
    у Арендупольный Мариуполь - постоянно.
    ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    worker
    online
    worker, 28.01.2022 18:21
    0
    Впереди у обоих клубов игры с сербами. Вот это тема.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 28.01.2022 18:21
    0
    Эль Чапо, 28.01.2022 18:13
    Мариуполь и не только на сборах даёт бой,с динамо Кипр последних два матча в кубке и упл 1-2,2-3
    ага, совсем.
    там в обоих случаях Динамо уверенно вело с разницей в 2 мяча. а потом им стало скучно и они на последних минутах начали х**ней страдать. в результате получали гол в свои ворота и нервную концовку
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 18:19
    0
    Эль Чапо, 28.01.2022 18:13
    Мариуполь и не только на сборах даёт бой,с динамо Кипр последних два матча в кубке и упл 1-2,2-3
    и с ШД в УПЛ 0:5. Это была домашняя игра Марика в Коваливке.
    В Мариуполе то ли трава на поле не подстрижена
    то ли ляктричество пропало...
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    karimj
    karimj, 28.01.2022 18:18
    0
    Dreifus, 28.01.2022 17:52
    Игра была так себе.
    Всё-таки не зря Шахтёр запрещает играть арендованным
    Шахтарю треба терміново підсилюватися.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 28.01.2022 17:58
    0
    ДОГОВОРНЯК!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 28.01.2022 18:10
    -1
    боевая ничья!
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 17:58
    -1
    upl, 28.01.2022 17:47
    У кого повернутся пальцы написать, что Шахтёр всегда выигрывает у Мариуполя?
    Шахтер не когда не выигрывал у арендупля. Арендупль всегда сливал игры кротам. Нужно правильно расставлять все по своим местам
    А этот спарринг не чего не показывает. Кроты могли в благодарность за все эти годы дать и выиграть своему фарму
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 18:13
    -2
    Мариуполь и не только на сборах даёт бой,с динамо Кипр последних два матча в кубке и упл 1-2,2-3
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 18:08
    -3
    Мариуполь дал бой ,это не уборщики и дворники с Люксембурга
    Ссылка
    upl
    upl, 28.01.2022 17:47
    -6
    У кого повернутся пальцы написать, что Шахтёр всегда выигрывает у Мариуполя?
    Ссылка
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