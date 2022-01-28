Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили

Для «Шахтера» это был уже второй матч на сборах в Турции, а для мариупольцев только первый. Было видно, что горняки явно находятся в лучшей физической форме и матч прошел с их большим игровым преимуществом.

Только в первой половине подопечные Роберто Де Дзерби могли несколько раз отправить мяч в ворота соперников. Особенно близки к этому были Маркос Антонио на 30-й минуте, когда попал в перекладину и Фернандо на 37-й минуте. Здесь мяч угодил в штангу. Также могли отличиться все тот же Фернандо и Матвиенко, но их ударам не хватило точности.

Что касается «Мариуполя», то свой единственный голевой момент они создали на 33-й минуте. По воротам пробивал Свитюха, мяч Трубин отбил, а Гончаруку помешал поразить ворота Маркос Антонио.

Во второй половине встречи «Шахтер» полностью поменял свой состав, продолжая владеть большим преимуществом. В первые минуты после перерыва имели неплохие моменты Майкон и Мораес, однако их ударам не хватило точности. В середине тайма на какой-то период подопечным Остапа Маркевича удалось отодвинуть игру от своих ворот. И все же концовка матча прошла в беспрерывных атаках горняков.

Особенно жарко стало у ворот Гальчука, начиная с 75-й минуты, когда поочередно могли забить мяч Судаков, Тете и Мораес, но мариупольцев выручил их вратарь. Затем Бондарь головой после подачи углового пробил рядом со штангой. И тут же Мораес с двух метров не смог переиграть Гальчука. Еще два момента было у Мудрика, однако и здесь надежно действовал голкипер приазовского клуба.

В итоге голов так и не было. Ничья 0:0.

Товарищеский матч клубов украинской Премьер-Лиги

«Шахтер» (Донецк) - «Мариуполь» (Мариуполь) - 0:0

«Шахтер»: (первый тайм) Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо

(второй тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Быков, Стасюк, Очеретько, Мишнев, Шостак, Свитюха, Кащук, Гончарук. Во втором тайме на поле вышли Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.

Стадион: «Регнум Спорт Центр». Белек (Турция)

ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА