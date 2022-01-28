В пятницу, 28 января, донецкий «Шахтер» проведет свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. На этот раз его соперником будет «Мариуполь».

Первоначально горняки в этот день должны были играть с одноклубниками из белорусского Солигорсска. Однако из-за отказа последних им срочно пришлось искать новых спарринг-партнеров. Благо, что «Мариуполь» 25 января тоже прилетел в Турцию и его руководство согласилось сыграть с подопечными Роберто Де Дзерби. Напомним, что в своем первом контрольном матче донецкие футболисты победили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1. Два гола забил Жуниор Мораес, по одному Георгий Судаков и Тете.

Начало матча «Шахтер» - «Мариуполь», который пройдет в Белеке, в 16.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.