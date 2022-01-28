Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
28.01.2022 16:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка клубов украинской Премьер-Лиги

  • 28.01.2022 00:56
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Шахтер - Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В пятницу, 28 января, донецкий «Шахтер» проведет свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. На этот раз его соперником будет «Мариуполь».  

Первоначально горняки в этот день должны были играть с одноклубниками из белорусского Солигорсска. Однако из-за отказа последних им срочно пришлось искать новых спарринг-партнеров. Благо, что «Мариуполь» 25 января тоже прилетел в Турцию и его руководство согласилось сыграть с подопечными Роберто Де Дзерби. Напомним, что в своем первом контрольном матче донецкие футболисты победили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1. Два гола забил Жуниор Мораес, по одному Георгий Судаков и Тете.      

Начало матча «Шахтер» - «Мариуполь», который пройдет в Белеке, в 16.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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