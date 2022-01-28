Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
28.01.2022 16:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

  • 28.01.2022 14:56
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Шахтер – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 28 января, в 16:00 донецкий «Шахтер» проводит свой второй товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции – против «Мариуполя».  

У «горняков» был на этот день запланирован матч против «Шахтера» Солигорск, однако игра была отменена и подобран новый спарринг-партнер. В первом контрольном матче донецкие футболисты победили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1.

Состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо.  

Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Фарина, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес, Сикан.

Шахтер – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 1, канале Shakhtar TV и в мобильном приложении FC Shakhtar.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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