Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
28.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь – 0:0. В Турции без голов. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 28.01.2022 18:04
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер – Мариуполь – 0:0. В Турции без голов. Видеообзор матча
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

В пятницу, 28 января, донецкий «Шахтер» провел свой второй товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции – против «Мариуполя».

Товарищеский матч клубов украинской Премьер-Лиги

«Шахтер» (Донецк) - «Мариуполь» (Мариуполь)  - 0:0

Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.01.2022 19:14
    0
    таке дербі... я чекав 3-3, 4-4 .... а тут нулі!
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