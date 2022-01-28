В пятницу, 28 января, донецкий «Шахтер» провел свой второй товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции – против «Мариуполя».
Товарищеский матч клубов украинской Премьер-Лиги
«Шахтер» (Донецк) - «Мариуполь» (Мариуполь) - 0:0
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
Источник — ФК Шахтер Донецк
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