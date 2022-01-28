Шахтер – Мариуполь. Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав

В пятницу, 28 января, в 16:00 донецкий «Шахтер» проведет свой второй товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции – против «Мариуполя».
Состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо.
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Фарина, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес, Сикан.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Может беларусы давали гарантию, может была большая вероятность, что пустят? При наличии запасного варианта можно и согласиться на нестопроцентную вероятность. А люди со спорт.уа, исходя из того, что я здесь читаю, в большинстве своем дыбилы, наплодившие аккаунтов для минусов и плюсов. Схера их вообще читать.
Сергей Шаховец
12 января, 22:48
Белорусские футбольные клубы не смогут
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Вот новость от сми за 12 января, не от людей со Спорт юа
За 14 дней можно было бы найти соперника , там в Турции куча команд сейчас
Неужели за все это время нельзя было найти спарринг партнера, кроме своего же дубля ?
Неужели за все это время нельзя было найти спарринг партнера, кроме своего же дубля ?
Может беларусы давали гарантию, может была большая вероятность, что пустят? При наличии запасного варианта можно и согласиться на нестопроцентную вероятность. А люди со спорт.уа, исходя из того, что я здесь читаю, в большинстве своем дыбилы, наплодившие аккаунтов для минусов и плюсов. Схера их вообще читать.
Жаль, что соперник слабый, а то было бы интересно.
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