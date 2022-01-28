Шахтер Донецк
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Шахтер – Мариуполь. Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав

Матч начнется в 16:00 по Киеву

  • 28.01.2022 15:14
  • 1390 просмотров
  • 10 комментариев
Шахтер – Мариуполь. Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 28 января, в 16:00 донецкий «Шахтер» проведет свой второй товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции – против «Мариуполя».  

Состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо.

Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Фарина, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес, Сикан.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 28.01.2022 15:26
    +3
    Роберто Де Дзербі назвав стартовий склад Шахтаря...
    Над стартовим складом Маріуполя Роберто ще думає
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 15:44
    +1
    Доброгорский Юрий, 28.01.2022 15:26
    Роберто Де Дзербі назвав стартовий склад Шахтаря...
    Над стартовим складом Маріуполя Роберто ще думає
    Там скорее Срна думает. Кстати учитывая наличие лицензии и Срны, было бы неплохо дать ему выставить состав с арендованными. В гипотетической схватке Срны и ДеДзерби я бы поставил на Срну. При одинаковых составах конечно.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 15:27
    +1
    Funnycat--, 28.01.2022 15:23
    Даже соперников себе не смогли обеспечить на сборе , приходится со своим же дублем играть
    « Вяликий» менеджмент шахтёра в действии 🔥
    Та ладно. Первый случай и то по вине беларусов.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.01.2022 15:48
    -1
    Funnycat--, 28.01.2022 15:23
    Даже соперников себе не смогли обеспечить на сборе , приходится со своим же дублем играть
    « Вяликий» менеджмент шахтёра в действии 🔥
    Ты права, лучше играть с командой из Испании 10-го дивизиона.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 15:45 (изменен)
    -1
    Dreifus, 28.01.2022 15:41
    «Люди с сайта sport.ua» это авторитеты мнений?
    Может беларусы давали гарантию, может была большая вероятность, что пустят? При наличии запасного варианта можно и согласиться на нестопроцентную вероятность. А люди со спорт.уа, исходя из того, что я здесь читаю, в большинстве своем дыбилы, наплодившие аккаунтов для минусов и плюсов. Схера их вообще читать.
    Россия вместо Турции: белорусские чиновники запретили клубам зарубежные сборы
    Сергей Шаховец
    12 января, 22:48
    Белорусские футбольные клубы не смогут
    ——
    Вот новость от сми за 12 января, не от людей со Спорт юа
    За 14 дней можно было бы найти соперника , там в Турции куча команд сейчас
    Ссылка
    ZpoRT7
    online
    ZpoRT7, 28.01.2022 15:41
    -1
    Аж три украинца. Видимо лимит в УПЛ будут отменять, специально под этот зоопарк
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 15:32
    -1
    Dreifus, 28.01.2022 15:27
    Та ладно. Первый случай и то по вине беларусов.
    Даже на этом сайте ещё в конце декабря писали люди - что Белоруссии командам запрещено проводить сборы за рубежом
    Неужели за все это время нельзя было найти спарринг партнера, кроме своего же дубля ?
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 15:41
    -2
    Funnycat--, 28.01.2022 15:32
    Даже на этом сайте ещё в конце декабря писали люди - что Белоруссии командам запрещено проводить сборы за рубежом
    Неужели за все это время нельзя было найти спарринг партнера, кроме своего же дубля ?
    «Люди с сайта sport.ua» это авторитеты мнений?
    Может беларусы давали гарантию, может была большая вероятность, что пустят? При наличии запасного варианта можно и согласиться на нестопроцентную вероятность. А люди со спорт.уа, исходя из того, что я здесь читаю, в большинстве своем дыбилы, наплодившие аккаунтов для минусов и плюсов. Схера их вообще читать.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 15:26
    -2
    Интересный состав. Экспериментальный, несмотря на видимую основу. Бондаренко не с основы, Нерес новичок, Фернандо левого вингера играет редко, хоть это и его позиция, Педриньо в нападении всё-таки не очень хорош.
    Жаль, что соперник слабый, а то было бы интересно.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 15:23
    -3
    Даже соперников себе не смогли обеспечить на сборе , приходится со своим же дублем играть
    « Вяликий» менеджмент шахтёра в действии 🔥
    Ссылка
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