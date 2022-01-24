Испытание воли. Шахтер стартовал на сборах с победы над Вольфсбергером

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Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Вольфсбергер» - 4:1
Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37
«Шахтер» (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Мудрик, Алан Патрик, Нерес – Педриньо.
«Шахтер» (2-й тайм): Пятов – Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Маркос Антонио – Фернандо, Судаков, Тете – Мораес.
«Вольфсбергер»: Кофлер – Новак, Дедич, Лочошвили, Ясич – Вернитцинг, Ляйтгеб, Тафернер – Линдль – Дьен, Визингер.
Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).
ШАХТЕР-ВОЛЬФСБЕРГЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Александр Снитко, Sport.ua
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