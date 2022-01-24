Шахтер Донецк
4 : 1
Вольфсбергер
24.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Испытание воли. Шахтер стартовал на сборах с победы над Вольфсбергером

На счету одного из новичков команды Де Дзерби оказалось первое результативное действие за клуб

  • 24.01.2022 17:24
  • 1584 просмотра
  • 12 комментариев
Испытание воли. Шахтер стартовал на сборах с победы над Вольфсбергером
© ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вольфсбергер» - 4:1

 Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37

«Шахтер» (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Мудрик, Алан Патрик, Нерес – Педриньо.

«Шахтер» (2-й тайм): Пятов – Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Маркос Антонио – Фернандо, Судаков, Тете – Мораес.

«Вольфсбергер»: Кофлер – Новак, Дедич, Лочошвили, Ясич – Вернитцинг, Ляйтгеб, Тафернер – Линдль – Дьен, Визингер.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

ШАХТЕР-ВОЛЬФСБЕРГЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 24.01.2022 17:36
    +2
    Умник, 24.01.2022 17:35
    Это вам не автобусники какие то это шахтер
    Был уже коммент такой?
    Ты у Тимофеючки хлеб отобрал
    Ссылка
    Умник
    Умник, 24.01.2022 17:35
    +1
    Это вам не автобусники какие то это шахтер
    Был уже коммент такой?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 24.01.2022 17:44 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 24.01.2022 17:43
    Отскок засчитан
    4-1 отскок ?ты л=ох иди уроки учи.
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 24.01.2022 17:42 (изменен)
    0
    New Zealander, 24.01.2022 17:37
    Молодцы Шахтёр! Вот это усиление! Отличный результат! И это над третьей командой Австрии а не над пятой командой Люксембурга, с которой Динамо играло.
    У динамо уровень игры поваров и уборщиков с Люксембурга.
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    Kiva
    Kiva, 24.01.2022 17:43
    -1
    МуSSора,не забываем что завтра день рождения ЗЕлупы.ОПЗЖ и футбольный клуб муSSарня поздравляет его.ЗЕлупа обьявляет завтра полный шабат,ну а война подождет.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 24.01.2022 17:33
    -1
    Так, сегодня победили, уже не U-19 играло?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.01.2022 17:43
    -2
    Отскок засчитан
    Ссылка
    Charodei
    online
    Charodei, 24.01.2022 17:26
    -2
    С почином!!!
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 24.01.2022 17:37
    -3
    Молодцы Шахтёр! Вот это усиление! Отличный результат! И это над третьей командой Австрии а не над пятой командой Люксембурга, с которой Динамо играло.
    Ссылка
    Kiva
    Kiva, 24.01.2022 17:36
    -3
    Funny______Cat, 24.01.2022 17:33
    Так, сегодня победили, уже не U-19 играло?
    Что дырявый,ты сегодня видно со всем своим гей-клубом плакал.Это тебе не у 11-ой команды Люксембурга выигрывать.
    Ссылка
    _MaD__KроТ_
    online
    _MaD__KроТ_, 24.01.2022 17:27 (изменен)
    -3
    С разгромной победой над 3 командой Австрии ,а кто то играет с командами с 10 лиги испанского дивизиона где играют одни шкурины
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 24.01.2022 17:40
    -4
    Kiva, 24.01.2022 17:36
    Что дырявый,ты сегодня видно со всем своим гей-клубом плакал.Это тебе не у 11-ой команды Люксембурга выигрывать.
    Рыжий блохастый л=ох!так ещё и гей он ,я этого не знал
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