Шахтер Донецк
4 : 1
Вольфсбергер
24.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Вольфсбергер – 4:1. Дебют Нереса. Видео голов и обзор матча

Смотртите лучшие моменты товарищеского матча

  • 24.01.2022 17:32
  • 4178 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер – Вольфсбергер – 4:1. Дебют Нереса. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 24-го января, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вольфсбергер» - 4:1

 Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37

Обзор матча

Гол Лочошвили

Лучшие моменты первого тайма

Гол Судакова

Первый гол Мораеса

Гол Тете

Второй гол Мораеса

Лучшие моменты второго тайма

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Авдеев
    online
    Вячеслав Авдеев, 24.01.2022 18:47
    +1
    Если Бондарь будет тугодумом, тогда хорошего защитника не получится …Будет,как Витао?
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 24.01.2022 18:14
    -1
    Трубин опять чудит...
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