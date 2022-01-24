Шахтер Донецк

В понедельник, 24-го января, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер».
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Вольфсбергер» - 4:1
Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37
Обзор матча
Гол Лочошвили
Лучшие моменты первого тайма
Гол Судакова
Первый гол Мораеса
Гол Тете
Второй гол Мораеса
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
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