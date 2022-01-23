В понедельник, 24-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Titanic Sports Complex», начало в 15:30.

Подопечные Роберт Де Дзерби уже успели приступить к подготовке к возобновлению сезона на зимних тренировочных сборах, разместив свой лагерь в турецком Белеке. Не заставили себя ждать и контрольные поединки. Лидер украинской Премьер-лиги начнет с разминки против третьей, на данный момент, команды австрийской Бундеслиги, которая имеет в своем послужном списке две «бронзы» национального первенства и два опыта выступлений в рамках Лиги Европы УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вольфсбергер».