Нерес в старте. Известен состав Шахтера на матч против Вольфсбергера

В понедельник, 24-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Titanic Sports Complex», начало в 15:30.
Стартовый состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нерес, Патрик, Мудрик, Педриньо.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вольфсбергер».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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