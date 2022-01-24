Шахтер Донецк
0 : 1
Вольфсбергер
38’   ТВ-трансляция: 

Нерес в старте. Известен состав Шахтера на матч против Вольфсбергера

Встреча начнется в 15:30 по Киеву

  • 24.01.2022 15:18
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Нерес в старте. Известен состав Шахтера на матч против Вольфсбергера
© ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 24-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Titanic Sports Complex», начало в 15:30.

Стартовый состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нерес, Патрик, Мудрик, Педриньо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вольфсбергер».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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