Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров

16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор в Турцию

  • 11.01.2022 08:39
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Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров
© ПФК Львов

Футболисты ФК «Львов» возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Пока что в тренировочном лагере Олега Дулуба отсутствуют легионеры. Их приезд ожидается 11 января. Впрочем, один из них — бразилец Шина на правах годичной аренды будет выступать за «Актобе» из Казахстана.

В расположении «Львова» прибыли два зимних новичка: вратарь Иван Пономаренко из «Буковины» и полузащитник Богдан Mышенко, минувшей осенью защищавший цвета белорусского «Гомеля», есть в его активе и выступления за донецкий «Mеталлург», «Десну» и «Александрию».

С еще несколькими новобранцами львовяне определятся на сборе в Турции, где запланированы восемь контрольных матчей. Пока что незаполненной остается вакансия тренера вратарей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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