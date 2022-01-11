Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров

Футболисты ФК «Львов» возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Пока что в тренировочном лагере Олега Дулуба отсутствуют легионеры. Их приезд ожидается 11 января. Впрочем, один из них — бразилец Шина на правах годичной аренды будет выступать за «Актобе» из Казахстана.

В расположении «Львова» прибыли два зимних новичка: вратарь Иван Пономаренко из «Буковины» и полузащитник Богдан Mышенко, минувшей осенью защищавший цвета белорусского «Гомеля», есть в его активе и выступления за донецкий «Mеталлург», «Десну» и «Александрию».

С еще несколькими новобранцами львовяне определятся на сборе в Турции, где запланированы восемь контрольных матчей. Пока что незаполненной остается вакансия тренера вратарей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».