Максим БЕЛЫЙ: «Мы сделали то, что просил тренер»

Игрок «Руха» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 23.01.2022 09:53
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Максим БЕЛЫЙ: «Мы сделали то, что просил тренер»
© ФК Рух. Максим Белый

Футболист «Руха» Максим Белый поделился эмоциями после товарищеских матчей против «Кормила» (5:1) и «Скалы 1911» (4:0), которые команда провела в рамках учебно-тренировочных сборов.

«Это хорошая возможность проверить свою физическую форму. Немного погода внесла свои коррективы, и поле было немного мерзлым. Главное — мы выполнили установку тренера и сделали то, что он просил. Тактически и физически мы справились с заданием. Уже прошла неделя сборов и чувствуется, как силы начинают появляться. Еще недельку поработаем — и в Турцию поедем уже полностью готовыми. Все хорошо чувствуют себя, травмированных у нас нет», — сказал Белый.

Источник — Футбол 1/2/3

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