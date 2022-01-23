Максим БЕЛЫЙ: «Мы сделали то, что просил тренер»

Футболист «Руха» Максим Белый поделился эмоциями после товарищеских матчей против «Кормила» (5:1) и «Скалы 1911» (4:0), которые команда провела в рамках учебно-тренировочных сборов.

«Это хорошая возможность проверить свою физическую форму. Немного погода внесла свои коррективы, и поле было немного мерзлым. Главное — мы выполнили установку тренера и сделали то, что он просил. Тактически и физически мы справились с заданием. Уже прошла неделя сборов и чувствуется, как силы начинают появляться. Еще недельку поработаем — и в Турцию поедем уже полностью готовыми. Все хорошо чувствуют себя, травмированных у нас нет», — сказал Белый.