Рух выиграл заключительный спарринг на сборе в Турции

В последнем спарринге на сборе в Турции «Рух» победил узбекский «Бунёдкор».
Товарищеский матч
«Рух» (Львов) - «Бунёдкор» (Ташкент) 2:0.
Голы: Климчук, 13, Соломон, 63.
«Рух» (Львов): Панькив, Файе, Диав, Белый, Роман, Федорчук, Сапуга, Плюмен, Таллес, Соломон (Притула, 78), Климчук.
Источник — ФК Рух Львов
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