При игровом перевесе Колос уступил Каспию в товарищеским матче

11 февраля «Колос» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против «Каспия» из Казахстана. Имея игровой перевес, команда из Ковалевки проиграла спарринг со счетом 0:1.

В этом матче ближе к победе были футболисты из Ковалевки, которые в течение игры создали гораздо больше голевых моментов. В первом тайме мог забивать Чурко, но соперника спасла штанга. Во второй половине игры дважды мог забивать Ильин, а также свой случай потерял Диего.

В целом «Колос» больше контролировал игру и действовал первым номером, однако в самом конце матча сработал известный футбольный закон. Длинный заброс привело к голу. Петров пытался сыграть головой на Фесюна, но Кирилл далеко вышел из ворот, и защитник не рассчитал траекторию передачи – в итоге мяч залетел за спину голкиперу – 0:1.

Следующий матч «Колос» сыграет уже завтра, 12 февраля, против «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Товарищеский матч

11 февраля, Турция

«Колос» (Украина) – «Каспий» (Казахстан) – 0:1

Гол: Петров, 90 (автогол)

Колос: 33. Владимир Маханьков (72. Кирилл Фесюн, 46), 30. Денис Кузик (35. Николай Золотов, 61), 94. Вячеслав Ставничий (21. Евгений Новак, 61), 22. Александр Павловец (5. Кирилл Петров, 61), 48. Олег Криворучко (10. Павел Ориховский, 61), 8. Владислав Велетень (9. Диего Сантос, 46), 70. Станислав Мораренко (14. Вадим Милько, 61), 7. Владимир Лысенко ( 67. Евгений Исаенко, 46), 11. Анатолий Нуриев (15. Александр Черноморец, 61), 20. Вячеслав Чурко (17. Андрей Тотовицкий, 61), 47. Сергей Мякушко (69. Олег Ильин, 46).

Главный тренер – Ярослав Вишняк