Первое поражение на сборах. Днепр-1 уступил в спарринге

«Днепр-1» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда Игора Йовичевича уступила Ауде из Латвии со счетом 0:1.
Это первое поражение «Днепра-1» на сборах.
Днепр-1 - Ауда 0:1
Днепр-1: Кинарейкин, Лучкевич, Адамюк, Логинов, Бузанелло, Соловьев, Рубчинский (Кивинда, 86), Пихаленок, Пирес, Билл, Гуаль
Источник — Sport.ua
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