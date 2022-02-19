Клуб «Днепр-1» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел очередной контрольный матч.
Команда Игора Йовичевича проиграла клубу Ауда из Латвии со счетом 0:1. Это первое поражение «Днепра-1» на сборах в Турции.
Товарищеские матчи
18 февраля, Турция
Днепр-1 (Украина) – Ауда (Латвия) – 0:1
Источник — Sport.ua
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