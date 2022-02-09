Ворскла с игроками на просмотре уступила сопернику из Польши

«Ворскла» провела контрольный матч на сборе в Турции. Соперником был польский «Лодзь», который добыл победу со счетом 1:0.
Ворскла - Лодзь 0:1
Ворскла (1-й тайм): Ткаченко, Бацула, Изотов, Яворский, Хрипчук, Пешич, Амилькар (Крупский, 56), Ващук (игрок на просмотре, 68), игрок на просмотре (Нестеренко, 56), В.Тилль, Кравчук
2-й тайм: Ризнык, Тамм, Чеснаков, Зайков, Пердута, Якубу, Кане, Челядин, О.Тилль, Пуцлин, Ранжел
Источник — Sport.ua
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