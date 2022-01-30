Металлист 1925 проиграл в Турции сербскому клубу Войводина

Харьковская команда «Металлист 1925» неудачно провела контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда УПЛ проиграла клубу «Войводина» из Сербии (2:3).
У коллектива из Харькова голами отметились Максим Задерака и Дмитрий Кравченко.
Товарищеский матч
30 января, Турция
Металлист 1925 (Харьков) – Войводина (Сербия) – 2:3
Голы: Задерака, 51, Кравченко, 61 (пен) – Чович, 40, Жукич, 48, Матич, 70 (пен).
Источник — Sport.ua
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