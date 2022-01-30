В воскресенье, 30 января, харьковский «Металлист 1925» потерпел поражение в товарищеском поединке против сербской «Войводины» (2:3).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Войводина» — 2:3
Голы: Задерака, 51, Кравченко 61, с пенальти — Чович, 40, Жукич, 48, Матич 70, с пенальти
Источник — ФК Металлист 1925
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