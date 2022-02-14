Первый спарринг. Десна проиграла товарищеский матч боснийскому клубу

14 февраля «Десна» провела первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником клуба из Чернигова была команда «Вележ» Мостар, Босния и Герцеговина.
Команда УПЛ проиграла со счетом 1:2, за «Десну» отличился Леван Арвеладзе.
Товарищеский матч
14 февраля, Турция
Десна (Чернигов, Украина) – Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:2
Голы: Арвеладзе, 40 – Хаскич, 4, автогол, 9.
Десна: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Эрмеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).
Источник — Sport.ua
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