Десна
1 : 2
Вележ
14.02.2022, FT

Первый спарринг. Десна проиграла товарищеский матч боснийскому клубу

Команда УПЛ уступила «Вележу» со счетом 1:2, отличился Леван Арвеладзе

  • 14.02.2022 20:59
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Первый спарринг. Десна проиграла товарищеский матч боснийскому клубу
© ФК Десна Чернигов

14 февраля «Десна» провела первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником клуба из Чернигова была команда «Вележ» Мостар, Босния и Герцеговина.

Команда УПЛ проиграла со счетом 1:2, за «Десну» отличился Леван Арвеладзе.

Товарищеский матч

14 февраля, Турция

Десна (Чернигов, Украина) – Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) – 1:2

Голы: Арвеладзе, 40 – Хаскич, 4, автогол, 9.

Десна: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Эрмеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).

Источник — Sport.ua

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