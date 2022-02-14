В очередном товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» со счетом 2:1.
«Металлист 1925» — «Алашкерт» — 2:1
Голы: Габелок 73, 78, с пенальти — ?, 10
«Металлист 1925»: Шелихов — Жичиков, Ткачук (Брук 81), Безуглый, Шершень, Габелок (к), Дерек (Потимков Ю. 63), Кравченко, Задерака, Ременюк, Марлисон
Запас: Коваленко М., Потимков И., Дуруэке
«Алашкерт»: Чанчаревич, Восканян, Кадило, Камета, Григорян (к), Хуртсидзе, Гоме, Сантос, Папикян, Эмбало
Удаление: Ткачук 81 (с правом замены)
Источник — ФК Металлист 1925
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