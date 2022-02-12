Днепр-1
1 : 1
Согдиана
12.02.2022, FT

Второй матч за день. Днепр-1 сыграл вничью с голом новичка

В составе отметился Гуаль

  • 12.02.2022 19:20
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Второй матч за день. Днепр-1 сыграл вничью с голом новичка
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» провел второй контрольный матч за день. Команда Игора Йовичевича сыграла 1:1 с командой «Согдиана» из Узбекистана.

Ранее сегодня команда выиграла в спарринге 3:2.

Днепр-1 - Согдиана 1:1
Гол: Гуаль, 47

Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 76), Лучкевич, Адамюк, Попов, Демиденко, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок, Пирес (Кивинда, 46), Билл, Гуаль

Источник — Sport.ua

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