Второй матч за день. Днепр-1 сыграл вничью с голом новичка

«Днепр-1» провел второй контрольный матч за день. Команда Игора Йовичевича сыграла 1:1 с командой «Согдиана» из Узбекистана.
Ранее сегодня команда выиграла в спарринге 3:2.
Днепр-1 - Согдиана 1:1
Гол: Гуаль, 47
Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 76), Лучкевич, Адамюк, Попов, Демиденко, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок, Пирес (Кивинда, 46), Билл, Гуаль
Источник — Sport.ua
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