В очередном товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции «Днепр-1» сыграл вничью с узбекским футбольным клубом «Согдиана» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Днепр-1» — «Согдиана» — 1:1
Голы: Гуаль, 47 — Норхонов, 26, с пенальти
Источник — СК Днепр-1
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