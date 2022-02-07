Верес проиграл болгарскому клубу в контрольном матче

Ровенский «Верес» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против болгарского «Левски».
Поединок завершился поражением команды Юрия Вирта со счетом 1:2. В составе украинского клуба голом отличился Михаил Сергийчук.
Контрольный матч
«Верес» – «Левски» – 1:2
Гол: Сергийчук (42)
Состав «Вереса»: Ющишин (Когут, 46) – Савошко (Солдат, 70), Аусси (Гук, 46), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Петько (Кучеров, 70), Полюлях (Крейда 70), Кобак (Г.Пасич, 48), Гечев (Дахновский, 70), Гайдучик (Брук 46), Сергийчук (Поворознюк, 70).
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Источник — Sport.ua
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