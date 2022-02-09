При полном перевесе Металлист 1925 проиграл Железничару на сборах в Турции

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел контрольный матч против клуба «Железничар».
При полном перевесе команда Валерия Кривенцова проиграла сопернику. У харьковского клуба отличился Максим Задерака.
Товарищеский матч
9 февраля, Турция
Металлист 1925 (Украина) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 1:2
Голы: Задерака 58 – Жижич 7, Костич 74.
Источник — Sport.ua
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