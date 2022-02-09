Металлист 1925
1 : 2
Железничар
09.02.2022, FT

При полном перевесе Металлист 1925 проиграл Железничару на сборах в Турции

Харьковский клуб неудачно провел второй по счету спарринг за день

  • 09.02.2022 23:41
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При полном перевесе Металлист 1925 проиграл Железничару на сборах в Турции
© ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел контрольный матч против клуба «Железничар».

При полном перевесе команда Валерия Кривенцова проиграла сопернику. У харьковского клуба отличился Максим Задерака.

Товарищеский матч

9 февраля, Турция

Металлист 1925 (Украина) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 1:2

Голы: Задерака 58 – Жижич 7, Костич 74.

Источник — Sport.ua

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