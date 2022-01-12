Черноморец запланировал 6 спаррингов на первом сборе: известны соперники

«Моряки» уже тренируются в Турции

  • 12.01.2022 13:58
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Черноморец запланировал 6 спаррингов на первом сборе: известны соперники
© ФК Черноморец Одесса

Во время зимнего антракта в официальных соревнованиях «моряки» проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.

Первый пройдет с 9 по 27 января. В этот период «Черноморец» запланировал шесть спаррингов: 15 января – «Университатя» (Крайова, Румыния), 19-го – ФК «Мезёкёвешд» (Венгрия), 22-го – «Дрита» (Гнилане, Косово), 23-го – ФК «Приштина» (Косово), 26-го – «Шкупи» (Скопье, Северная Македония); еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января).

Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля. Тренировочные матчи запланированы на 3-е, 6-е (два), 10-е, 13-е (два) и 17-е февраля.

Источник — ФК Черноморец

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