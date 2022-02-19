Селезнев забил пенальти, Минай победил в спарринге

«Минай» в рамках подготовки к возобновлению сезона провел очередной спарринг на сборе в Турции.
Команда обыграла представителя Узбекистана «Согдиана» со счетом 1:0, а единственный гол с пенальти забил Евгений Селезнев.
20 февраля команда проведет последний матч на сборе.
Источник — Sport.ua
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