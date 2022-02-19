Минай
1 : 0
Согдиана
19.02.2022, FT

Селезнев забил пенальти, Минай победил в спарринге

Команда продолжает работать в Турции

  • 19.02.2022 18:20
  • 708 просмотров
  • 3 комментария
Селезнев забил пенальти, Минай победил в спарринге
© fcminaj.com

«Минай» в рамках подготовки к возобновлению сезона провел очередной спарринг на сборе в Турции.

Команда обыграла представителя Узбекистана «Согдиана» со счетом 1:0, а единственный гол с пенальти забил Евгений Селезнев.

20 февраля команда проведет последний матч на сборе.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister, 19.02.2022 18:47
    +3
    Нарешті вони зустрілися - Селезньов і пенальті. Хоч в товарняку )))
    Ссылка
    online
    Dreifus, 19.02.2022 18:46 (изменен)
    +2
    Царь!!! Просто царь!
    Встреча с Милей бесследно не прошла - замотивировала легенда!
    Ссылка
    online
    Xzibit11, 19.02.2022 19:10
    +1
    Jaime_Lannister, 19.02.2022 18:47
    Нарешті вони зустрілися - Селезньов і пенальті. Хоч в товарняку )))
    Гыыыыы с
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