Днепр-1 запланировал два сбора в Турции

Команда Игора Йовичевича вышла из отпуска и прошла медосмотр

  • 17.01.2022 13:37
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Днепр-1 запланировал два сбора в Турции
© СК Днепр-1

«Днепр-1», который претендует на бронзовые медали украинской Премьер-лиги и дебютный выход в еврокубки, вышел из отпуска.

Команда Игора Йовичевича прошла медосмотр и вскоре начнет подготовку ко второй части сезона.

«Днепр-1» запланировал два зарубежных учебно-тренировочных сбора, оба пройдут в Турции. Первый начнется 23 января и продлится до 6 февраля, а второй – с 9 по 23 февраля.

Источник — СК Днепр-1

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