Днепр-1 запланировал два сбора в Турции

«Днепр-1», который претендует на бронзовые медали украинской Премьер-лиги и дебютный выход в еврокубки, вышел из отпуска.

Команда Игора Йовичевича прошла медосмотр и вскоре начнет подготовку ко второй части сезона.

«Днепр-1» запланировал два зарубежных учебно-тренировочных сбора, оба пройдут в Турции. Первый начнется 23 января и продлится до 6 февраля, а второй – с 9 по 23 февраля.