Булеца принес победу. Заря выиграла спарринг у сборной Узбекистана U-23

В понедельник, 24 января, луганская «Заря» провела очередной контрольный поединок на сборах в Турции.
Команда Виктора Скрипника с минимальным счетом 1:0 обыграла олимпийскую сборной Узбекистана.
Единственный гол «Заря» забила на 64-й минуте. Владислав Кабаев выдал голевую передачу на Сергея Булецу, который распечатал ворота соперника.
27 января луганская команда проведет поединок с польським клубом «Ракув».
Товарищеский матч
24 января, Турция
Заря Луганск – Узбекистан U-23 – 1:0
Гол: Сергей Булеца, 64.
Заря (первый тайм): Александр Сапутин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Гильерме, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Максим Смиян, Игорь Снурницын.
Заря (второй тайм): Антон Жилкин, Максим Имереков, Денис Фаворов, Олег Данченко, Жуниньо, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Максим Лунев, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий.
Источник — Sport.ua
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А впереди поляки, которым наши везде летят.
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