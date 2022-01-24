Заря
1 : 0
Узбекистан U23
24.01.2022, FT

Булеца принес победу. Заря выиграла спарринг у сборной Узбекистана U-23

На 64-й минуте отличился Сергей Булеца с передачи Владислава Кабаева

  • 24.01.2022 20:00
  • 507 просмотров
  • 1 комментарий
Булеца принес победу. Заря выиграла спарринг у сборной Узбекистана U-23
© ФК Заря Луганск

В понедельник, 24 января, луганская «Заря» провела очередной контрольный поединок на сборах в Турции.

Команда Виктора Скрипника с минимальным счетом 1:0 обыграла олимпийскую сборной Узбекистана.

Единственный гол «Заря» забила на 64-й минуте. Владислав Кабаев выдал голевую передачу на Сергея Булецу, который распечатал ворота соперника.

27 января луганская команда проведет поединок с польським клубом «Ракув».

Товарищеский матч

24 января, Турция

Заря Луганск – Узбекистан U-23 – 1:0

Гол: Сергей Булеца, 64.

Заря (первый тайм): Александр Сапутин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Гильерме, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Максим Смиян, Игорь Снурницын.

Заря (второй тайм): Антон Жилкин, Максим Имереков, Денис Фаворов, Олег Данченко, Жуниньо, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Максим Лунев, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    joytok⚽️
    online
    joytok⚽️, 24.01.2022 20:28
    0
    Хорошо.
    А впереди поляки, которым наши везде летят.
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