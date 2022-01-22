Заря на сборах сыграет со сборной Узбекистана

«Заря» продолжает тренировочный сбор в Турции.
Как сообщает пресс-служба клуба, среди новых соперников команды на сборах станет Олимпийская сборная Узбекистана.
Встреча пройдет в понедельник, 24 января в 16 часов по Киеву.
Напомним, что до этого «Заря» сыграла вничью с азербайджанским «Сабахом» (1:1).
Источник — ФК Заря
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