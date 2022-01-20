Заря разошлась миром с Сабахом

В четверг, 20 января, луганская «Заря» провела товарищеский матч с азербайджанским «Сабахом».
Поединок завершился ничьей 1:1. В составе «Зари» забитым голом отметился Егор Назарина, который реализовал пенальти на 76-й минуте.
«Заря» — «Сабах» — 1:1
Голы: Назарина, 76, с пенальти — Камран Гулиев, 83
«Заря»:
Первый тайм: Антон Жилкин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Денис Фаворов, Владислав Кабаев, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак.
Второй тайм: Антон Жилкин (Александр Сапутин, 61), Данил Скорко, Назар Байрук, Максим Имереков, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Максим Хлань, Шахаб, Гильерме, Максим Смиян.
Источник — ФК Заря
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