Заря
1 : 1
Сабах
20.01.2022, FT

Заря разошлась миром с Сабахом

Товарищеский поединок завершился ничьей 1:1

  • 20.01.2022 18:11
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Заря разошлась миром с Сабахом
© ФК Заря Луганск

В четверг, 20 января, луганская «Заря» провела товарищеский матч с азербайджанским «Сабахом».

Поединок завершился ничьей 1:1. В составе «Зари» забитым голом отметился Егор Назарина, который реализовал пенальти на 76-й минуте.

«Заря» — «Сабах» — 1:1
Голы: Назарина, 76, с пенальти — Камран Гулиев, 83

«Заря»:
Первый тайм: Антон Жилкин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Денис Фаворов, Владислав Кабаев, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак.
Второй тайм: Антон Жилкин (Александр Сапутин, 61), Данил Скорко, Назар Байрук, Максим Имереков, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Максим Хлань, Шахаб, Гильерме, Максим Смиян.

Источник — ФК Заря

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