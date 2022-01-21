Заря
1 : 1
Сабах
20.01.2022, FT

Заря – Сабах – 1:1. Назарина забил пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор второго товарищеского матча луганской команды

  • 21.01.2022 00:50
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Заря – Сабах – 1:1. Назарина забил пенальти. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» во втором контрольном матче сыграла вничью с азербайджанским клубом «Сабах» Баку (1:1).

В первом тайме у команды было несколько хороших шансов, но ни Овусу, ни Абдуллаев не смогли их реализовать. После перерыва Егор Назарина пробил в девятку – вмешался голкипер. Максим Хлань не реализовал 100-процентный голевой момент, как и позже Шахаб.

Ключевой момент случился на 76-й минуте. Максим Лунев заработал пенальти, а Егор Назарина безупречно его реализовал – 1:0. Однако «Сабах» руки не опустил, и ударом с близкого расстояния на 83-й минуте счет сравнял Камран Гулиев. Матч завершился со счётом 1:1.

Товарищеский матч, 20 января

Заря (Луганск, Украина) – Сабах (Азербайджан) – 1:1

Голы: Егор Назарина, 76 (пен) – Камран Гулиев, 83.

Заря (первый тайм): Антон Жилкин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Денис Фаворов, Владислав Кабаев, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак.

Заря (второй тайм): Антон Жилкин (Александр Сапутин, 61), Данил Скорко, Назар Байрук, Максим Имереков, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Максим Хлань, Шахаб, Гильерме, Максим Смиян.

Видеообзор матча.

Источник — Sport.ua

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