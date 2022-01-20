Луганская «Заря» проводит второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции – против команды «Сабах» Азербайджан.
Контрольный поединок команды Виктора Скрипника в Турции начнется 20 января в 16:00 по киевскому времени.
В первом поединке луганская команда уступила польскому клубу «Погонь» из Щецина со счетом 1:3.
Заря – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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