Луганская «Заря» проводит второй спарринг на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции – против команды «Сабах» Азербайджан.

Контрольный поединок команды Виктора Скрипника в Турции начнется 20 января в 16:00 по киевскому времени.

В первом поединке луганская команда уступила польскому клубу «Погонь» из Щецина со счетом 1:3.

Заря – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция