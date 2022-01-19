Заря
1 : 3
Погонь Щецин
19.01.2022, FT

Заря – Погонь – 1:3. Мяч Кабаева. Видео голов и обзор товарищеского матча

Смотрите видеообзор спарринга луганского клуба в Турции

  • 19.01.2022 21:03
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Заря – Погонь – 1:3. Мяч Кабаева. Видео голов и обзор товарищеского матча
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела первый спарринг на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции. В этом поединке команда уступила польскому клубу «Погонь» из Щецина со счетом 1:3.

Соперник вышел вперед после точного удара с 22 метров на 15-й минуте. Точный удар нанес Ваган Бичахчян. На 31-й минуте команда Жан Карлос удвоил преимущество от «Погони». Луганчане уступали 0:2 после первой 45-минутки.

Вторая половина встречи была для «Зари» более удачной. На 53-й минуте после точного выстрела Владислава Кабаева счет стал 2:1. Однако точка в матче и окончательный счет были установлены на 84-й минуте. Автор гола – Мариуш Форнальчик, и результат – 3:1 в пользу польской команды.

Товарищеский матч. 19 января, Турция

«Заря» Луганск – «Погонь» Щецин (Польша) – 1:3

Голы: Владислав Кабаев, 53 – Ваган Бичахчян, 15, Жан Карлос, 31, Мариуш Форнальчик, 84.

Заря (первый тайм): Дмитрий Мацапура, Назар Байрук, Александр Гладкий, Гильерме, Максим Имереков, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Егор Назарина, Данил Скорко, Виталий Вернидуб, Шахаб.

Заря (второй тайм): Дмитрий Мацапура, (Александр Сапутин, 62), Ахмед Алибеков, Ловро Цвек, Денис Фаворов, Максим Смиян, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Реймонд Овусу, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко.

Погонь: Klebaniuk, Parzyszek, Kucharczyk, Carlos, Drygas, Bichakhchyan, Legowski, Matyna, Malec, Kostas, Bartkowski.

Источник — ФК Заря

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