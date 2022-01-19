Заря начала сбор с поражения от польской команды

«Заря» начала сбор в Турции с контрольного матча против польского клуба «Погонь», который в своем чемпионате занимает 2-е место.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу поляков. В составе команды Виктора Скрипника единственный гол забил Владислав Кабаев.
Заря - Погонь 1:3
Голы: Кабаев, 53
Заря (1-й тайм): Мацапура, Байрук, Имереков, Скорко, Вернидуб, Гильерме, Хомченовский, Лунев, Назарина, Шахаб, Гладкий
2-й тайм: Мацапура (Сапутин, 62), Алибеков, Цвек, Фаворов, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Алефиренко, Кабаев, Булеца, Овусу
Источник — Sport.ua
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