Заря начала сбор с поражения от польской команды

«Заря» начала сбор в Турции с контрольного матча против польского клуба «Погонь», который в своем чемпионате занимает 2-е место.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу поляков. В составе команды Виктора Скрипника единственный гол забил Владислав Кабаев.

Заря - Погонь 1:3

Голы: Кабаев, 53

Заря (1-й тайм): Мацапура, Байрук, Имереков, Скорко, Вернидуб, Гильерме, Хомченовский, Лунев, Назарина, Шахаб, Гладкий

2-й тайм: Мацапура (Сапутин, 62), Алибеков, Цвек, Фаворов, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Алефиренко, Кабаев, Булеца, Овусу