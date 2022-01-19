Заря
1 : 3
Погонь Щецин
19.01.2022, FT

Заря начала сбор с поражения от польской команды

Команда Виктора Скрипника уступила со счетом 1:3

  • 19.01.2022 18:12
  • 647 просмотров
  • 1 комментарий
Заря начала сбор с поражения от польской команды
© zarya-lugansk.com

«Заря» начала сбор в Турции с контрольного матча против польского клуба «Погонь», который в своем чемпионате занимает 2-е место.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу поляков. В составе команды Виктора Скрипника единственный гол забил Владислав Кабаев.

Заря - Погонь 1:3
Голы: Кабаев, 53

Заря (1-й тайм): Мацапура, Байрук, Имереков, Скорко, Вернидуб, Гильерме, Хомченовский, Лунев, Назарина, Шахаб, Гладкий

2-й тайм: Мацапура (Сапутин, 62), Алибеков, Цвек, Фаворов, Снурницын, Смиян, Нагнойный, Алефиренко, Кабаев, Булеца, Овусу

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 19.01.2022 18:28
    0
    Кажуть люди, як рік почнеш, такий він і буде. Футбольних команд це напевно також стосується. А може й ні ...
    У травні побачимо.
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