Заря отправилась в Турцию

Учебно-тренировочный сбор луганской команды продлится до 1 февраля

  • 16.01.2022 12:33
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Заря отправилась в Турцию
© ФК Заря Луганск

Завершился короткий сбор луганской «Зари» в Запорожье, и 16 января основной состав команды отправился на турецкий сбор.

Базироваться луганчане будут в отеле Susesi Luxury Resort. Срок первого сбора — с 16 января по 1 февраля.

На этом сборе запланированы пять товарищеских матчей. 19 января — с польским футбольным клубом «Погонь». Соперник на 20 января будет представлен позже. 23 января «Заря» сыграет с «Актобе», 27 января — с польским «Ракувом», а завершит цикл матч со «Спартаком» 31 января.

Выздоровели от коронавируса и отправились на сбор с основным составом голкипер Никита Шевченко и полузащитник Дмитрий Хомченовский. Олег Данченко в связи с семейными обстоятельствами присоединится к команде позже  (в день подписания контракта с «Зарей» жена Данченко погибла в ДТП — прим. ред).

Несколько игроков U-19 также получили свой шанс и отправились на сбор вместе с «Зарей».

Отправилась на сбор «Заря» следующим составом: Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Кристиан, Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек Евгений Смирный, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Юрий Дудник, Данил Скорко, Юрий Тлумак.

Источник — ФК Заря

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