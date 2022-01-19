Луганская «Заря» продолжает тренироваться в Турции. Команду ожидает первый товарищеский матч, в котором соперником выступит польский клуб «Погонь» из города Щецин.
Контрольный поединок команды Виктора Скрипника в Турции начнется 19 января в 16:00 по киевскому времени.
Заря – Погонь Щецин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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