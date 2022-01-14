ФОТО. Жена новичка Зари Данченко погибла в ДТП

Возвращение Олега Данченко в Украину превратилось для защитника в трагедию. Пока он подписывал контракт с «Зарей», его жена Виктория погибла в ДТП. Об этом сообщает Журнал Житомира.

Это случилось на трассе Киев – Одесса, на подъезде к самой Одессе. Черный Mercedes Виктории Данченко сначала влетел в серебристую Kia, потом в эвакуатор, фуру и затем в отбойник.

Тело Виктории Данченко извлекали из авто при помощи специнструментов.