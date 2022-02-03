Турцию накрыл шторм. Мариуполь отменил спарринг с Сараево

В четверг, 3 февраля, «Мариуполь» должен был провести спарринг с «Сараево» (Босния и Герцеговина).
Однако погода внесла коррективы в планы мариупольцев. Средиземноморское побережье Турции накрыл шторм — вот уже два дня окрестности Анталии заливает ливень. Из-за столь сложных погодных условий организаторы матча приняли решение отменить игру.
Следующий спарринг мариупольцы проведут 6 февраля против «Силекса» (Северная Македония).
Источник — ФК Мариуполь
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