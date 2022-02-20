Десна
2 : 0
Кривбасс
20.02.2022, FT

Десна всухую обыграла Кривбасс в товарищеском матче

Черниговская команда забила соперникам два безответных мяча

  • 20.02.2022 19:41
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
Десна всухую обыграла Кривбасс в товарищеском матче
© ФК Кривбасс Кривой Рог

В товарищеском поединке, состоявшемся на учебно-тренировочных сборах в Турции, «Десна» обыграла «Кривбасс» со счетом 2:0.

«Десна» – «Кривбасс» – 2:0
Голы: Селин, 22, Безбородко, 30

«Десна»: Литовка (Мысак, 46), Жук, Цымбалюк, Селин (Макаренко, 88), Масалов (Эрмеидис, 88), Домбровский (Пащенко, 88), Арвеладзе (Белич, 61), Демяненко (Безгубченко, 84), Волошин (Пусь, 84), Шевцов (Шейко, 84), Безбородько (Сафронов, 61).
«Кривбасс»: Богдан Сарнавский — Никита Татарков (Денис Балан, 61), Дмитрий Семенов (Владимир Заименко, 61), Глеб Бухал (Иван Семенихин, 61), Андрей Мостовой (Александр Горват, 61), Игорь Яровой (Вячеслав Рябов, 61), Клим Приходько (Евгений Николашин, 61), Тимур Кораблин (Кристиан Илич, 61), Алексей Хобленко (Александр Пятов, 61), Артем Щедрый (Назар Малиновский, 61), Роман Дебелко (Даниил Полонский, 61).

Источник — ФК Кривбасс

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности