Десна всухую обыграла Кривбасс в товарищеском матче

В товарищеском поединке, состоявшемся на учебно-тренировочных сборах в Турции, «Десна» обыграла «Кривбасс» со счетом 2:0.
«Десна» – «Кривбасс» – 2:0
Голы: Селин, 22, Безбородко, 30
«Десна»: Литовка (Мысак, 46), Жук, Цымбалюк, Селин (Макаренко, 88), Масалов (Эрмеидис, 88), Домбровский (Пащенко, 88), Арвеладзе (Белич, 61), Демяненко (Безгубченко, 84), Волошин (Пусь, 84), Шевцов (Шейко, 84), Безбородько (Сафронов, 61).
«Кривбасс»: Богдан Сарнавский — Никита Татарков (Денис Балан, 61), Дмитрий Семенов (Владимир Заименко, 61), Глеб Бухал (Иван Семенихин, 61), Андрей Мостовой (Александр Горват, 61), Игорь Яровой (Вячеслав Рябов, 61), Клим Приходько (Евгений Николашин, 61), Тимур Кораблин (Кристиан Илич, 61), Алексей Хобленко (Александр Пятов, 61), Артем Щедрый (Назар Малиновский, 61), Роман Дебелко (Даниил Полонский, 61).
Источник — ФК Кривбасс
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