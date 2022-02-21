Александр БАБИЧ: «Увидели, что у нас серьезные проблемы»

Наставник «Кривбасса» - о матче против «Десны»

  • 21.02.2022 17:26
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Александр БАБИЧ: «Увидели, что у нас серьезные проблемы»
© Футбол 1/2/3. Александр Бабич

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич прокомментировал поражение 0:2 от «Десны» в контрольном матче:

«Увидели свои недостатки. Чтобы становиться сильнее, нужно играть против сильных соперников. Мы понимаем разницу между клубами Первой лиги и УПЛ, разницу в классе футболистов лиг. Увидели, что у нас серьезные проблемы, над которыми будем работать. Информацию получили, будем разбираться - положительная она или отрицательная. Благодаря таким матчам мы можем увидеть свой уровень.

Можно сказать так: мы догадывались о некоторых недостатках, и мы их увидели. Пока мы еще в Первой лиге. Понимаю, что нам нужно усиление. Максимально быстрое усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ. Расстраиваться нам некогда, ведь завтра следующий контрольный матч. Поэтому эти два дня команда должна поработать с максимальной нагрузкой. Самое главное, что заканчиваем сбор без серьезных травм».

Источник — ФК Кривбасс

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