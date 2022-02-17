Десна
2 : 0
Торпедо Кутаиси
17.02.2022, FT

Десна выиграла спарринг в Турции у грузинской команды Торпедо Кутаиси

Голы у черниговской команды забили Безбородько и Шевцов (с пенальти)

  • 17.02.2022 20:51
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Десна выиграла спарринг в Турции у грузинской команды Торпедо Кутаиси
© ФК Десна Чернигов

17 февраля в 18:00 «Десна» провела спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.
 
Соперником клуба из Чернигова стала грузинская команда «Торпедо» Кутаиси.

Подопечные Александра Рябоконя выиграли матч со счетом 2:0. Голы у черниговской команды забили Безбородько и Шевцов (с пенальти).

Товарищеский матч

17 февраля, Турция

«Десна» Чернигов (Украина) – «Торпедо» Кутаиси (Грузия) – 2:0

Голы: Безбородько, 10, Шевцов, 60 (пен).

Десна: Мысак, Жук (Завийский, 46, Безгубченко, 70), Селин (Пусь, 65), Сафронов, Картушов, Домбровский (Арвеладзе, 46), Белич (Цымбалюк, 46), Волошин (Эрмеидис, 80), Масалов, Шевцов (Пащенко, 80), Безбородько (Демяненко, 65).

Источник — Sport.ua

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