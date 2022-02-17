Колос выиграл заключительный матч на зимнем сборе

17 февраля «Колос» провел два тренировочных спарринга. В первом матче была зафиксирована ничья, во втором – победа над эстонской «Левадией».



На этом зимний сбор для «Колоса» закончен, команда возвращается назад в Украину.



Товарищеский матч



«Колос» – «Левадия» – 3:1

Голы: Мякушко (29, 88), Ильин (56)