Колос выиграл заключительный матч на зимнем сборе

17 февраля «Колос» провел два тренировочных спарринга. В первом матче была зафиксирована ничья, во втором – победа над эстонской «Левадией».
На этом зимний сбор для «Колоса» закончен, команда возвращается назад в Украину.
Товарищеский матч
«Колос» – «Левадия» – 3:1
Голы: Мякушко (29, 88), Ильин (56)
Источник — Sport.ua
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