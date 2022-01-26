Русин забил с пенальти. Черноморец сыграл вничью с командой Шкупи

В пятом матче одесского «Черноморца» на учебно-тренировочном сборе в Турции, против лидера чемпионата Северной Македонии – клуба «Шкупи» (Скопье), Роман Григорчук продолжил серию кадровых экспериментов. В паре с Илией Мартиновичем вышел Алексей Ларин, а на левом фланге Руди Ванцашу помогал Гио Цитаишвили. К правому защитнику Максиму Брагару болельщики постепенно начинают привыкать.

Команды активно стартовали, мяч практически не задерживался в центре поля. Одесситы в своих атакующих устремлениях были настырнее. Как результат – на 21-й минуте Руди Пожег Ванцаш заработал пенальти, а Назарий Русин его уверенно реализовал. Через несколько минут «Черноморец» мог удвоить преимущество. Прекрасную атаку организовали Орест Кузык, Борислав Цонев и Дмитрий Юсов. Лишь мастерство голкипера «Шкупи» спасло команду от гола в исполнении Юсова.

Второй тайм соперники «моряков» начали агрессивнее и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот Евгения Паста. Вратарь не раз выручал одесскую команду, но и он был бессилен, когда сработал прессинг «Шкупи»: у Ваната отобрали мяч и доставили его в штрафную площадку «Черноморца». Остальное было делом техники, форварда команды из Скопье она не подвела – 1:1.

После пропущенного мяча инициатива перешла к одесситам – голевые моменты упустили Цонев (причем дважды) и Штогрин. Победную точку в матче сперва мог поставить Цитаишвили, но его удар со штрафного попал в сетку с внешней стороны ворот. А затем, уже перед самым финальным свистком, Эрнандесу не хватило сантиметров, чтобы поразить дальний угол ворот. В итоге ничья, и в копилку тренерских размышлений Романа Григорчука отправляется новый и ценный материал.

Товарищеский матч

26 января 2022 года. 16:00. Белек (Турция). Футбольный комплекс «S&B».

«Черноморец» (Одесса, Украина) – «Шкупи» (Скопье, Северная Македония) – 1:1

Голы: Русин, 22 (пенальти) – Гиоргиевски, 63.

«Черноморец»: 44. Паст, 25. Мартинович, 5. Ларин, 7. Цитаишвили, 45. Брагару (9. Путря, 69), 14. Кравченко, 3. О. Кузык (74. Ванат, 46; 11. Штогрин, 75) 20. Цонев, 88. Ванцаш, 17. Юсов (33. Петков, 46), 10. Русин (23. Эрнандес, 59).

Запас: 1. Варакута, 12. Крынский, 31. Кучерук, 6. Кадири, 21. Бобко, 91. Михайленко, 37. Дубко, 27. Д. Кузык.

Тренер – Роман Григорчук.