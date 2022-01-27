Черноморец – Шкупи – 1:1. Гол Русина с пенальти. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче одесский «Черноморец» на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью против лидера чемпионата Северной Македонии – клуба «Шкупи» (Скопье).
На 21-й минуте Руди Пожег Ванцаш заработал пенальти, а Назарий Русин его уверенно реализовал. Во втором тайме команда из Скопье сравняла счет – 1:1.
Товарищеский матч
26 января 2022 года. 16:00. Белек (Турция). Футбольный комплекс «S&B».
«Черноморец» (Одесса, Украина) – «Шкупи» (Скопье, Северная Македония) – 1:1
Голы: Русин, 22 (пенальти) – Гиоргиевски, 63.
«Черноморец»: 44. Паст, 25. Мартинович, 5. Ларин, 7. Цитаишвили, 45. Брагару (9. Путря, 69), 14. Кравченко, 3. О. Кузык (74. Ванат, 46; 11. Штогрин, 75) 20. Цонев, 88. Ванцаш, 17. Юсов (33. Петков, 46), 10. Русин (23. Эрнандес, 59).
Запас: 1. Варакута, 12. Крынский, 31. Кучерук, 6. Кадири, 21. Бобко, 91. Михайленко, 37. Дубко, 27. Д. Кузык.
Тренер – Роман Григорчук.
Источник — Sport.ua
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