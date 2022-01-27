Черноморец
1 : 1
Шкупи
26.01.2022, FT

Черноморец – Шкупи – 1:1. Гол Русина с пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 26 января в Турции

  • 27.01.2022 03:45
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Черноморец – Шкупи – 1:1. Гол Русина с пенальти. Видео голов и обзор матча
© ФК Черноморец Одесса

В товарищеском матче одесский «Черноморец» на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью против лидера чемпионата Северной Македонии – клуба «Шкупи» (Скопье).

На 21-й минуте Руди Пожег Ванцаш заработал пенальти, а Назарий Русин его уверенно реализовал. Во втором тайме команда из Скопье сравняла счет – 1:1.

Товарищеский матч

26 января 2022 года. 16:00. Белек (Турция). Футбольный комплекс «S&B».

«Черноморец» (Одесса, Украина)  «Шкупи» (Скопье, Северная Македония)  1:1

Голы: Русин, 22 (пенальти) – Гиоргиевски, 63.

«Черноморец»: 44. Паст, 25. Мартинович, 5. Ларин, 7. Цитаишвили, 45. Брагару (9. Путря, 69), 14. Кравченко, 3. О. Кузык (74. Ванат, 46; 11. Штогрин, 75) 20. Цонев, 88. Ванцаш, 17. Юсов (33. Петков, 46), 10. Русин (23. Эрнандес, 59).

Запас: 1. Варакута, 12. Крынский, 31. Кучерук, 6. Кадири, 21. Бобко, 91. Михайленко, 37. Дубко, 27. Д. Кузык.

Тренер  Роман Григорчук.

Источник — Sport.ua

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