Металлист 1925 минимально обыграл грузинский Самгурали

Харьковский Металлист 1925 отыграл очередной контрольный матч на сборах в Турции. 14 февраля харьковчане обыграли грузинский клуб «Самгурали». Встреча завершилась со счетом 1:0.
«Металлист 1925» – «Самгурали» – 1:0
Гол: Крыськив, 10.
«Металлист 1925»: Потомков И. (Коваленко М, 46), Капинус, Кверквелия, Ченбай, Коваленко И., Потомков Ю. (Дуруеке, 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин, Островский (Брук, 69).
Удаление: Потомков Ю, 27.
14 февраля в 14:00 «Металлист 1925» играет еще один матч, на этот раз против «Алашкерта».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.