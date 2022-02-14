Металлист 1925
1 : 0
Самгурали
14.02.2022, FT

Металлист 1925 минимально обыграл грузинский Самгурали

Единственный гол забил Евгений Крыськив

  • 14.02.2022 12:40
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Металлист 1925 минимально обыграл грузинский Самгурали
© ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 отыграл очередной контрольный матч на сборах в Турции. 14 февраля харьковчане обыграли грузинский клуб «Самгурали». Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Металлист 1925» – «Самгурали» – 1:0
Гол: Крыськив, 10.

«Металлист 1925»: Потомков И. (Коваленко М, 46), Капинус, Кверквелия, Ченбай, Коваленко И., Потомков Ю. (Дуруеке, 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин, Островский (Брук, 69).

Удаление: Потомков Ю, 27.

14 февраля в 14:00 «Металлист 1925» играет еще один матч, на этот раз против «Алашкерта».

Источник — Sport.ua

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