Металлист 1925 минимально обыграл грузинский Самгурали

Харьковский Металлист 1925 отыграл очередной контрольный матч на сборах в Турции. 14 февраля харьковчане обыграли грузинский клуб «Самгурали». Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Металлист 1925» – «Самгурали» – 1:0

Гол: Крыськив, 10.

«Металлист 1925»: Потомков И. (Коваленко М, 46), Капинус, Кверквелия, Ченбай, Коваленко И., Потомков Ю. (Дуруеке, 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин, Островский (Брук, 69).

Удаление: Потомков Ю, 27.

14 февраля в 14:00 «Металлист 1925» играет еще один матч, на этот раз против «Алашкерта».