Верес разгромил Спартак в спарринге на сборах в Турции

2 февраля ровенский «Верес» провел третий спарринг на учебно-тренировочные сборы в Турции.
Соперником красно-черных была команда «Спартак» из города Суботица, Сербия. Команда Юрия Вирта одержала убедительную победу со счетом 4:0.
Товарищеские матчи
2 февраля 2022 года, Белек (Турция)
Верес (Ровно, Украина) – Спартак (Суботица, Сербия) – 4:0
Голы: Гечев (3), Сергийчук (24), Крейда (31), М.Шестаков (62).
Верес: Кичак (Ющишин, 74), Савошко (Солдат, 70), Гук (Гончаренко, 70), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Крейда (Кучеров, 70), Полюлях (Петько, 70), Кобак (на просмотре, Г.Пасич, 70), Гечев (Е.Пасич, 70), Панасенко (М.Шестаков, 46), Сергийчук (Брук, 46, на просмотре).
Главный тренер: Юрий Вирт.
Источник — Sport.ua
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