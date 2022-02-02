Верес
4 : 0
Спартак Суботица
02.02.2022, FT

Верес разгромил Спартак в спарринге на сборах в Турции

Команда Юрия Вирта убедительно переиграла сербский клуб из Суботицы

  • 02.02.2022 20:35
  • 2528 просмотров
  • 0 комментариев
Верес разгромил Спартак в спарринге на сборах в Турции
© ФК Верес Ровно

2 февраля ровенский «Верес» провел третий спарринг на учебно-тренировочные сборы в Турции.

Соперником красно-черных была команда «Спартак» из города Суботица, Сербия. Команда Юрия Вирта одержала убедительную победу со счетом 4:0.

Товарищеские матчи

2 февраля 2022 года, Белек (Турция)

Верес (Ровно, Украина) – Спартак (Суботица, Сербия) – 4:0

Голы: Гечев (3), Сергийчук (24), Крейда (31), М.Шестаков (62).

Верес: Кичак (Ющишин, 74), Савошко (Солдат, 70), Гук (Гончаренко, 70), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Крейда (Кучеров, 70), Полюлях (Петько, 70), Кобак (на просмотре, Г.Пасич, 70), Гечев (Е.Пасич, 70), Панасенко (М.Шестаков, 46), Сергийчук (Брук, 46, на просмотре).

Главный тренер: Юрий Вирт.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности